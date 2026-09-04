ЄС відправить катери до Ла-Маншу для боротьби з човнами мігрантів

Прикордонне агентство ЄС Frontex відправить човни в Ла-Манш та Північне море для пошуку та порятунку мігрантів в рамках французько-британських зусиль з протидії міграційним потокам у цьому районі.

Про це повідомили у французькій Морській префектурі Ла-Маншу та Північного моря, передає "Європейська правда".

Frontex планує відправити два іспанські катери з вересня по жовтень, а потім один з Литви з листопада до січня. Вони приєднаються до французьких патрулів, які моніторять ситуацію в Ла-Манші.

"У відповідь на тривалу міграційну кризу в Ла-Манші агентство Frontex розгорне патрульні судна, щоб тимчасово доповнити французькі ресурси, задіяні в пошуково-рятувальних операціях", – йдеться в заяві префектури.

Ла-Манш – один із найзавантаженіших морських шляхів у світі, і багато мігрантів загинули у його сильних течіях, намагаючись переправитися з Франції до Великої Британії. Перевізники мігрантів регулярно перевантажують надувні човни, через що ті ледь тримаються на плаву.

У серпні французька берегова охорона була змушена рятувати 157 осіб із човна, який загорівся.

Напередодні Франція оголосила про наміри відправити резервну групу з 45 поліцейських на пляжі Нормандії, щоб зупиняти "мегачовни" з мігрантами.

Раніше лідер правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж пообіцяв у разі перемоги на виборах зупинити потік шукачів притулку за допомогою "наймасштабнішої військової операції в Ла-Манші з часів Другої світової війни".

Французький уряд відреагував на це заявою, що такі дії будуть "порушенням суверенітету Франції, а також порушенням морського та міжнародного права".

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