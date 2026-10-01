Великобритания и Франция не продлили соглашение об обмене мигрантами через Ла-Манш

Великобритания отказывается от соглашения с Францией о мигрантах по принципу "один приезжает – один уезжает", поскольку сторонам не удалось договориться о его продлении.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Согласно соглашению, заключенному в июле 2025 года, Великобритания отправляла во Францию просителей убежища, прибывших через Ла-Манш на небольших лодках, в обмен на прием такого же количества лиц, подавших заявки и прошедших проверку.

Срок действия соглашения должен был истечь в апреле, но был продлен до 1 октября.

В то же время в среду, 30 октября, Министерство внутренних дел Великобритании заявило, что программа "больше не рассматривает новые дела", а Министерство внутренних дел Франции, в свою очередь, сообщило, что обсуждает с британской стороной условия выхода из соглашения.

Также в МВД Великобритании добавили, что "в течение ближайших недель полеты будут продолжаться, чтобы быстро вывезти из Великобритании мигрантов, прибывших на небольших лодках".

Ла-Манш остается одним из самых популярных маршрутов для мигрантов, пытающихся попасть в Великобританию из Франции. Несмотря на опасность таких переправ из-за сильных течений, интенсивного движения судов и нестабильных погодных условий, тысячи людей ежегодно пытаются преодолеть пролив на небольших лодках.

Напомним, британские и французские ультраправые заявили, что приложат усилия, чтобы остановить движение лодок с мигрантами через Ла-Манш.

Между тем в ЕС сообщили о решении отправить катера в Ла-Манш для борьбы с лодками мигрантов после того, как в августе 2026 года береговая охрана спасла 157 человек с лодки, которая загорелась во время пересечения пролива.

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