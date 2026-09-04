Британські та французькі ультраправі хочуть зупинити рух човнів з мігрантами через Ла-Манш

Лідер французької правопопулістської партії "Національне об’єднання" Жордан Барделла та очільник британської правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж підписали угоду про "повне припинення руху човнів" через Ла-Манш.

Про це пише The Telegraph, передає "Європейська правда".

Виступаючи на з’їзді партії Reform UK, Барделла пообіцяв, що якщо його "Національне об’єднання" прийде до влади – то докладе зусиль, щоб мігранти більше не могли подорожувати з Франції до Великої Британії.

Цього ж дня Фарадж та Барделла підписали угоду про "повне припинення руху човнів". Глава британських ультраправих заявив, що ця угода "підтвердить відданість боротьбі з нелегальною імміграцією".

"І, можливо, цього разу, коли він [Барделла] стане прем’єр-міністром, вони дійсно дотримаються своїх слів", – сказав Фарадж.

Раніше Фарадж пообіцяв у разі перемоги на виборах зупинити потік шукачів притулку за допомогою "наймасштабнішої військової операції в Ла-Манші з часів Другої світової війни".

Французький уряд відреагував на це заявою, що такі дії будуть "порушенням суверенітету Франції, а також порушенням морського та міжнародного права".

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