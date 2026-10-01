Бельгія розробила посібник для населення з планом дій в надзвичайних ситуаціях

Національний кризовий центр Бельгії склав брошуру для підготовки населення до надзвичайних ситуацій, її презентували у день тестування системи оповіщення BE-Alert.

Про це йдеться у повідомленні Національного кризового центру, пише "Європейська правда".

Практичний посібник, презентований урядовим відомством, містить конкретні поради, рекомендації та плани дій, які можуть стати в пригоді до, під час та після надзвичайної ситуації.

У Національному кризовому центрі нагадують, що в останні роки Бельгія зіткнулася з різними надзвичайними ситуаціями, такими як пандемія COVID-19, сильні повені 2021 року, численні шторми, спекотні хвилі та велика лісова пожежа у заповіднику Гоес-Фенн.

"Наше послання чітке. Ті, хто добре підготовлені, краще захищені. Нам потрібно знайти правильний баланс: ніколи не піддаватися паніці, але й ніколи не бути наївними", – заявив міністр внутрішніх справ Бельгії Бернар Кентен.

Брошура містить перелік порад щодо плану дій у надзвичайних ситуаціях. Там радять користуватися надійними інформаційними каналами, зокрема ресурсом BE-Alert, створити план дій на випадок надзвичайної ситуації разом із родиною або сусідами по квартирі, підготувати аварійний набір та у разі потреби евакуюватися.

1 жовтня у країні також тестують систему оповіщення BE-Alert. У четвер 260 міст, муніципалітетів та провінцій надішлють своїм мешканцям тестове повідомлення. Це має не тільки поінформувати населення про існування ресурсу BE-Alert, а й дати їм змогу потренуватися у використанні цієї платформи.

Нагадаємо, міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що Європі та Бельгії зокрема необхідно посилювати протиповітряну оборону, зокрема за допомогою українських технологій, щоб встояти перед російськими гібридними загрозами.

У квітні уряд Бельгії розпочав впровадження чотирирічної програми для допомоги населенню у підготовці до надзвичайних ситуацій в умовах геополітичної напруженості та кліматичних катастроф.