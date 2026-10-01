Чехія скорочує кількість військових, залучених до захисту східного флангу НАТО

Сенат Чехії схвалив законопроєкт про закордонні військові місії, який передбачає, що для захисту східного флангу НАТО протягом наступних двох років можна буде відправити не більше 1600 чеських військових.

Про це повідомляє видання České Noviny, пише "Європейська правда".

У законопроєкті, схваленому Сенатом, зазначається, що максимальна кількість чеських солдатів, залучених до захисту східного флангу НАТО, може становити 1600 осіб – на 400 менше, ніж у минулі роки.

Міністр оборони Чехії Яромір Зуна обґрунтував це скорочення економією коштів і тим, що максимальна кількість військових, яких відправляли, раніше не використовувалася повною мірою.

Голова комітету з питань оборони Павел Фішер висловив застереження щодо скорочення з огляду на політику стримування, яка має запобігти можливій агресії.

Міністр оборони відповів, що кількість чеських військових, виділених до складу сил НАТО, навпаки збільшиться.

"Що стосується стримування, то наша загальна частка зростає", – зазначив Зуна.

Уряд, коментуючи скорочення, зазначив, що навесні цього року у Словаччині, Польщі, Литві та Латвії було розгорнуто загалом 427 чеських військовослужбовців.

Проєкт і надалі передбачає можливе розгортання також в Естонії, Угорщині, Румунії, Болгарії, а відтепер – і у Фінляндії. Розгортання військовослужбовців чеської армії в цих країнах залежатиме від конкретних потреб Альянсу.

Зміни до законопроєкту також має схвалити Палата депутатів, поки що їх підтримав комітет з питань оборони.

Днями чеський прем’єр-міністр Андрей Бабіш запевняв, що Чехія буде готова виконати свої зобов’язання перед НАТО у разі російського нападу на одну з країн Балтії.

Раніше данська розвідка попередила, що Росія посилить гібридні атаки проти Європи протягом найближчих місяців.

Через посилені гібридні атаки Росії на Європу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом з високою представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас планує представити нову стратегію безпеки, яка має доповнити статтю 4 Договору НАТО.

Більше про статтю 42.7 та проблеми оборони ЄС читайте у тексті ЄС замислився про оборону: як у Брюсселі "допилюють" європейський аналог статті 5 НАТО.