У Молдові вибухнув безпілотник із маркуванням "Герань-4"

Ввечері 30 вересня в Оргіївському районі Молдови вибухнув безпілотник, який, як вважається, був моделлю "Герань" з реактивним двигуном.

Про це повідомили Міністерство оборони та генеральний інспекторат поліції Молдови, цитує Newsmaker, пише "Європейська правда".

За даними молдовської влади, безпілотник увійшов у повітряний простір країни близько 20:45. Згодом він упав після зіткнення з деревами поблизу села Бранешти в Оргіївському районі.

До поліції надійшло повідомлення про гучний звук, схожий на вибух.

Незадовго до опівночі поліція повідомила, що виявлений безпілотник, за попередньою оцінкою, мав характеристики, притаманні "Герані" з реактивним двигуном.

А 1 жовтня правоохоронці уточнили обставини падіння: за їхніми даними, вибух стався після зіткнення безпілотника з деревами в лісосмузі безпосередньо біля автомагістралі.

На місці утворився кратер діаметром близько 50 сантиметрів і завглибшки приблизно 30 сантиметрів. У радіусі до 30 метрів виявили пошкоджені дерева, сліди ударної хвилі та термічного впливу.

Ще дві воронки, діаметром близько 50 і 30 сантиметрів, знайшли приблизно за 15 метрів від основного місця вибуху, на узбіччі дороги.

У радіусі близько 120 метрів правоохоронці виявили численні уламки безпілотника. Серед них: деталі задньої частини крил із маркуванням "Герань-4", електронні модулі та частини силової установки, зокрема реактивний двигун з ознаками термічного пошкодження.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Вранці 30 вересня безпілотник пролетів через повітряний простір Молдови, після чого впав за межами села Гирбовець, що в Аненій-Нойському районі, та вибухнув.

За даними генерального інспекторату поліції, безпілотник вибухнув на висоті 40 метрів після зіткнення з опорою лінії зв’язку.

Цього ж дня ще один безпілотник пролетів над Молдовою; влада закривала повітряний простір у північній та центральній частинах країни.

А міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що безпілотник був реактивним.