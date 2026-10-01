ЗМІ: Рубіо наказав іранській делегації залишити Нью-Йорк після провалу переговорів

Державний секретар США Марко Рубіо у понеділок, 28 вересня, висунув вимогу, щоб іранська делегація на Генеральній асамблеї ООН негайно покинула країну після того, як переговори зайшли в глухий кут.

Про це Axios повідомили обізнані співрозмовники, передає "Європейська правда".

Як зазначається, катарські посередники намагалися досягти дипломатичного прориву між США та Іраном, але не змогли цього зробити, оскільки жодна зі сторін не бажала йти на поступки.

Ще вранці 28 вересня в Білому домі вважали, що пізніше того ж дня у переговорах з Іраном може відбутися прогрес, але до пополудня стало зрозуміло, що переговори зайшли в глухий кут.

За словами американського посадовця, ввечері того дня, за наказом Рубіо, представництво США при ООН повідомило іранське представництво при ООН, що делегація міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі має негайно покинути Нью-Йорк.

Другий співрозмовник підтвердив, що США вимагали від іранської делегації виїхати, але зазначив, що Арагчі й так мав повернутися до Тегерана в понеділок ввечері.

"Секретар Рубіо вигнав іранську делегацію, яка затрималася довше, ніж було доречно. Сесія Генасамблеї ООН завершилася, тож настав час їм їхати", – заявив американський посадовець.

Нагадаємо, Іран запропонував відкрити Ормузьку протоку та відновити переговори щодо ядерної програми через тиждень, якщо США знімуть морську блокаду, скасують санкції на продаж нафти та відновлять режим припинення вогню в усьому регіоні. Втім, американський президент Дональд Трамп відхилив цю пропозицію.