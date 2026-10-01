Польща продовжує прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою до березня 2027 року

Уряд Польщі погодив продовження прикордонних перевірок на кордонах з Литвою та Німеччиною до 30 березня наступного року.

Про це у четвер повідомило Міністерство внутрішніх справ Польщі, пише "Європейська правда".

Як наголосили у відомстві, продовження прикордонного контролю стримуватиме нелегальну міграцію та зміцнить безпеку Польщі.

Контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою діє з 7 липня 2025 року як відповідь на міграційний тиск, спровокований Білоруссю.

За цей час польські прикордонники перевірили понад 4,5 мільйона осіб та майже 2,3 мільйона транспортних засобів.

На кордоні з Литвою у в’їзді до Польщі було відмовлено майже 1300 особам. За сприяння в незаконному перетині кордону правоохоронці затримали понад 130 людей.

На кордоні з Німеччиною у в’їзді відмовили майже 1200 особам.

Польща запровадила тимчасовий контроль у липні 2025 року, наслідуючи приклад кількох інших урядів ЄС, та востаннє продовжувала його до 1 жовтня 2026 року.

Раніше Польща спорудила 5-метровий паркан із засобами спостереження на кордоні з Білоруссю, щоб ефективніше зупиняти нелегальних мігрантів.

Варто зазначити, що Німеччина також здійснює прикордонний контроль з усіма сусідніми країнами з вересня 2024 року.