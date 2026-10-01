У Литві розпочалося будівництво заводу танків Leopard

У четвер у Каунаському районі Литви відбувається церемонія початку будівництва заводу зі складання та ремонту танків Leopard 2A8.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

На заводі площею 13 тисяч квадратних метрів будуть збирати та обслуговувати найсучасніші танки Leopard 2A8 та іншу важку техніку Збройних сил Литви.

Будівництвом заводу займається компанія YIT Lietuva. Роботи планують завершити в листопаді 2027 року. Передбачається, що перший танк, зібраний у Литві, буде готовий наприкінці 2028 року.

Підприємство Lithuania Defense Services планує інвестувати в завод близько 50 млн євро, з яких 29 млн піде на проєктування та будівництво.

Як стало відомо напередодні, у польському Дембліні створять сервісний центр для двигунів американських ударних вертольотів AH-64E Apache.

Також писали, що естонська компанія Wolfram Europa повідомила про плани будівництва заводу з виробництва вибухівки у Латвії.

У червні литовський державний завод Giraitė розпочав виробництво протидронових боєприпасів.