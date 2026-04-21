У Бельгії стартувала програма з підготовки населення до надзвичайних ситуацій

Уряд Бельгії розпочав впровадження чотирирічної програми для допомоги населенню у підготовці до надзвичайних ситуацій в умовах геополітичної напруженості та кліматичних катастроф.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агенція Belga.

Ініціатива, яку очолює Національний кризовий центр Бельгії розпочалася у вівторок, 21 квітня. Мета полягає в тому, щоб підвищити обізнаність та навчити людей, як швидко та ефективно реагувати на надзвичайні ситуації.

Перший етап кампанії зосереджений на допомозі громадськості у пошуку перевіреної інформації під час кризи. Людей заохочують зареєструватися в урядовій системі BE-Alert та користуватися офіційними каналами зв'язку з метою протидії дезінформації.

Уряд також наголошує на важливості мати вдома аптечку для екстрених випадків. Крім того, домогосподарствам радять мати достатньо запасів на три дні, включаючи воду, продукти тривалого зберігання, основні медичні товари, ліхтарики, батарейки, готівку та засоби гігієни.

Людям також рекомендується підготувати сумку з предметами першої потреби на випадок, якщо їм потрібно буде швидко евакуюватися.

З часом кампанія розширюватиметься, щоб охопити додаткові ризики, зокрема ядерні інциденти, а також залучатиме місцеві органи влади, щоб забезпечити відповідність рекомендацій повсякденному життю.

Міністр внутрішніх справ Бельгії Бернар Квентен заявив, що ризики війни та стихійних лих зросли за останні роки, але наполягав, що урядова кампанія не має на меті викликати паніку.

Як писала "Європейська правда", опитування показало, що більшість громадян Польщі не планує збирати евакуаційні рюкзаки, попри відповідну рекомендацію від уряду країни.

Нагадаємо, 9 лютого Міністерство оборони Польщі анонсувало створення військового резерву підвищеної готовності.