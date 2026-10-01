Бельгия разработала пособие для населения с планом действий в чрезвычайных ситуациях

Национальный кризисный центр Бельгии подготовил брошюру по подготовке населения к чрезвычайным ситуациям, которую представили в день тестирования системы оповещения BE-Alert.

Об этом говорится в сообщении Национального кризисного центра, пишет "Европейская правда".

Практическое руководство, представленное правительственным ведомством, содержит конкретные советы, рекомендации и планы действий, которые могут пригодиться до, во время и после чрезвычайной ситуации.

В Национальном кризисном центре напоминают, что в последние годы Бельгия столкнулась с различными чрезвычайными ситуациями, такими как пандемия COVID-19, сильные наводнения 2021 года, многочисленные штормы, волны жары и крупный лесной пожар в заповеднике Гоес-Фенн.

"Наше послание ясно. Те, кто хорошо подготовлены, лучше защищены. Нам нужно найти правильный баланс: никогда не поддаваться панике, но и никогда не быть наивными", – заявил министр внутренних дел Бельгии Бернар Кентен.

Брошюра содержит перечень рекомендаций по плану действий в чрезвычайных ситуациях. В ней советуют пользоваться надежными информационными каналами, в частности ресурсом BE-Alert, разработать план действий на случай чрезвычайной ситуации вместе с семьей или соседями по квартире, подготовить аварийный набор и в случае необходимости эвакуироваться.

1 октября в стране также проведут тестирование системы оповещения BE-Alert. В четверг 260 городов, муниципалитетов и провинций отправят своим жителям тестовое сообщение. Это должно не только проинформировать население о существовании ресурса BE-Alert, но и дать им возможность попрактиковаться в использовании этой платформы.

Напомним, министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Европе и Бельгии в частности необходимо усиливать противовоздушную оборону, в том числе с помощью украинских технологий, чтобы противостоять российским гибридным угрозам.

В апреле правительство Бельгии приступило к реализации четырехлетней программы по оказанию помощи населению в подготовке к чрезвычайным ситуациям в условиях геополитической напряженности и климатических катастроф.