50% українців незадоволені виконанням владою зобов’язань щодо вступу до ЄС

Половина українців вважають, що влада країни не виконує своїх зобов’язань, аби забезпечити швидкий вступ України до Європейського Союзу.

Як повідомляє "Європейська правда", такі результати дослідження громадської думки опублікував КМІС.

В учасників дослідження запитали, чи виконує українська влада свої зобов'язання і що найбільше заважає руху до членства в ЄС. Як свідчить дослідження, 50% респондентів вважають, що українська влада не виконує своїх зобов’язань.

Водночас 46% респондентів мають протилежну думку. Причому крайніх категоричних позицій дотримується меншість респондентів: лише 4% категорично впевнені, що влада повністю виконує зобов’язання, і лише 16% категорично впевнені, що влада зовсім їх не виконує.

Щодо аспектів, які на думку учасників, найбільше заважають руху України до членства в ЄС, респонденти назвали:

корупцію в органах центральної влади (32%);

те, що сам ЄС чи його окремі члени не бажають приймати Україну (29%).

Серед інших причин називали війну (15%), недостатню якість роботи уряду і парламенту (10%), опір реформам з боку окремих груп впливу (5%), недостатню незалежність судів і правоохоронних органів (3%).

Опитування проводилося КМІС 12–21 вересня 2026 року в межах всеукраїнського дослідження громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю було опитано 1002 повнолітніх громадян України, які на момент дослідження проживали на підконтрольній уряду території.

Нагадаємо, наприкінці вересня у Брюсселі заявили, що український уряд, Верховна Рада, інші інституції повинні об'єднатись задля ухвалення реформ, необхідних для європейського майбутнього України і отримання європейського фінансування.

Також писали, що президент Володимир Зеленський під час зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Нью-Йорку наголосив, що через війну Верховна Рада не може працювати у звичайному режимі та швидко ухвалювати всі необхідні законопроєкти.

У Єврокомісії після цього нагадали, що для отримання подальших фінансових виплат від Європейського Союзу Україна повинна продовжувати здійснювати й впроваджувати відповідні реформи.