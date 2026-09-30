Міністр оборони Бельгії про гібридні атаки РФ: це буде похмура зима для Європи

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що Європі та Бельгії зокрема необхідно посилювати протиповітряну оборону, зокрема за допомогою українських технологій, щоб встояти перед російськими гібридними загрозами.

Про це він сказав на саміті з питань оборони та космосу, організованому Euronews, пише "Європейська правда".

Глава Міноборони Бельгії наголосив, що Росія є найбільшою загрозою для його країни. За його словами, у найближчі місяці Кремль готує більше гібридних атак проти європейських країн.

"У найближчі місяці буде все більше гібридних загроз. Це буде похмура зима для Європи", – сказав Франкен.

У цьому контексті він закликав до посилення протиповітряної оборони у Європі, зокрема завдяки залученню технологій з України.

"Нам потрібні українські технології, щоб вони якнайшвидше дісталися до європейського континенту, а також до Бельгії та НАТО, щоб боротися з тими безпілотниками, що літають зі швидкістю 600 кілометрів на годину", – заявив міністр.

Він анонсував зустріч із заступником міністра оборони України Сергієм Боєвим з цього приводу.

"Нам потрібно посилити нашу протиповітряну оборону, збільшити запаси та наростити виробництво. Все має відбуватися швидше", – додав глава Міноборони Бельгії.

Напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що вторгнення дронів на територію Альянсу свідчать про "еволюцію характеру загрози".

28 вересня міністри оборони країн ЄС у Брюсселі вперше обговорили новий надзвичайний протокол безпеки, який би передбачив дії та відповіді на гібридні загрози з боку Росії – диверсії, порушення повітряного простору, підпали тощо.

11 вересня у Брюсселі розпочало роботу установче засідання Альянсу дронів ЄС та України, до якого увійшли дев’ять українських та дев’ять європейських компаній.