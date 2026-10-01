Мюнхенських "Лівих" позбавили стола на Октоберфесті після бурхливих дебатів про Палестину

Мер Мюнхена відібрав у фракції партії "Лівих" стіл на Октоберфесті через конфлікт під час дебатів про Ізраїль і Палестину на пивному фестивалі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За традицією політичні фракції мають один або кілька столиків у ложі міської ради під час фестивалю.

Мер Домінік Краузе позбавив "Лівих" права на стіл у так званій "ложі ради" до кінця Октоберфесту після того, як один із членів ради вдарив когось під час дебатів про Ізраїль і Палестину. Про інцидент повідомили кілька ЗМІ.

Член міської ради від ВДП Патріція Рікель розповіла газеті Bild, що в пивному наметі "Шоттенамель" у зоні, відведеній для політичних партій та співробітників мерії, кілька днів тому стався інцидент. "Співробітники мерії та всі політичні партії мають там столи, якими можуть користуватися. Атмосфера завжди дуже приємна й спокійна; представники всіх партій сидять разом", – сказала вона. Але потім люди з сусіднього столу встали й заспівали перероблену версію пісні Sweet Caroline, назвавши її Free Palestine.

Речник фракції Вільної демократичної партії у міській раді Йорг Гофманн розповів газеті, що він підійшов до цієї групи, до складу якої входили деякі члени молодіжного крила "Лівих", і попросив їх припинити. Пізніше кілька жінок із цієї групи підійшли до його столу й назвали його "вбивцею-геноцидистом". Одна з жінок також вдарила його по обличчю.

"Те, що мені сказали, є абсолютно неприйнятним. Я також особисто дуже засмучений. Я негайно вибачився перед паном Гофманом", – повідомив Стефан Ягель, голова фракції "Лівої партії" в мерії Мюнхена. Жінка, яка вдарила його, не була членом "Лівих", але була присутня як подруга одного з її членів.

Ягель зазначив, що може зрозуміти рішення мера. Однак його дратує те, що тепер йому доводиться скасовувати зустрічі й з іншими гостями фракції "Лівих", які до цього інциденту не мали жодного стосунку.

"Октоберфест – це не місце для політичної агітації. Фізичний напад на нашого колегу з міської ради Йорга Гофмана, якому я висловлюю свою повну солідарність, є абсолютно неприйнятним", – заявив Краузе.

Водночас він додав, що те, що Ягель вибачився перед Гофманом, є хорошим знаком.

191-й мюнхенський Октоберфест офіційно відкрився 19 вересня опівдні, коли новий мер міста відкрив першу бочку пива фестивалю.

Торік роботу фестивалю призупиняли на кілька годин через загрозу теракту.