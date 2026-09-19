У Мюнхені відкрився традиційний Октоберфест

191-й мюнхенський Октоберфест офіційно відкрився в суботу опівдні, коли новий мер міста відкрив першу бочку пива фестивалю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Ця щорічна церемонія, яка відбувається опівдні, завжди є довгоочікуваною подією, і до її завершення пиво не подають.

Політику з Партії зелених Домініку Краузе знадобилося лише два удари молотком для свого першого урочистого відкриття бочки, після чого він вручив перший літровий кухоль пива прем’єр-міністру Баварії Маркусу Зьодеру з консервативного Християнсько-соціального союзу (ХСС).

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Краузе готувався до цієї події з особистим тренером з розбивання бочок. 36-річний політик заявляв, що сподівається відкрити бочку двома або трьома ударами. Його попередник, Дітер Райтер із лівоцентристської Соціал-демократичної партії, встановив високу планку, регулярно відкриваючи першу бочку двома ударами.

Потім постріл з гармати дав сигнал, що пиво можна подавати на всій території фестивалю.

Натовп заповнив територію Октоберфесту в південнонімецькому місті Мюнхені незабаром після відкриття воріт о 9 ранку в суботу.

Деякі відвідувачі, прочекавши кілька годин, побігли до пивних наметів, щоб зайняти найкращі місця. Учасники першої групи в черзі розповіли, що прибули о 19:00 у п’ятницю з кемпінговими стільцями, спальними мішками та термоковдрами.

Очікується, що 191-й Октоберфест, який триватиме 16 днів до 4 жовтня, відвідають понад 6 мільйонів людей.

Цього року 1 літр пива коштує від 14,80 до 15,90 євро.

Середня ціна зросла на 2,38 % порівняно з минулим роком і становить 15,61 євро.

Аналіз показав, що середня ціна зросла майже вп’ятеро з 1985 року, коли літр пива коштував приблизно 6,25 німецьких марок – що еквівалентно 3,20 євро за фіксованим обмінним курсом. За той самий період споживчі ціни зросли приблизно на 120%.

Торік роботу фестивалю призупиняли на кілька годин через загрозу теракту.

Тодішній мер Мюнхена Дітер Райтер звернувся до громадськості після тимчасового закриття переповненого фестивалю Октоберфест, який одночасно відвідували близько 300 тисяч людей.