Мюнхенских "Левых" лишили стола на Октоберфесте после бурных дебатов о Палестине

Мэр Мюнхена лишил фракцию партии "Левых" стола на Октоберфесте из-за конфликта, возникшего во время дебатов об Израиле и Палестине на пивном фестивале.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По традиции политические фракции имеют один или несколько столиков в ложе городского совета во время фестиваля.

Мэр Доминик Краузе лишил "Левых" права на стол в так называемой "ложе совета" до конца Октоберфеста после того, как один из членов совета ударил кого-то во время дебатов об Израиле и Палестине. Об инциденте сообщили несколько СМИ.

Член городского совета от ВДП Патриция Рикель рассказала газете Bild, что в пивной палатке "Шоттенамель" в зоне, отведенной для политических партий и сотрудников мэрии, несколько дней назад произошел инцидент. "Сотрудники мэрии и все политические партии имеют там столы, которыми могут пользоваться. Атмосфера всегда очень приятная и спокойная; представители всех партий сидят вместе", – сказала она. Но затем люди с соседнего стола встали и спели переработанную версию песни Sweet Caroline, назвав её Free Palestine.

Пресс-секретарь фракции Свободной демократической партии в городском совете Йорг Хофманн рассказал газете, что он подошел к этой группе, в состав которой входили некоторые члены молодежного крыла "Левых", и попросил их прекратить. Позже несколько женщин из этой группы подошли к его столу и назвали его "убийцей-геноцидистом". Одна из женщин также ударила его по лицу.

"То, что мне сказали, абсолютно неприемлемо. Я также лично очень огорчён. Я немедленно извинился перед господином Гофманном", – сообщил Стефан Ягель, председатель фракции "Левой партии" в мэрии Мюнхена. Женщина, которая ударила его, не была членом "Левых", но присутствовала в качестве подруги одного из их членов.

Ягель отметил, что может понять решение мэра. Однако его раздражает то, что теперь ему приходится отменять встречи и с другими гостями фракции "Левых", которые к этому инциденту не имели никакого отношения.

"Октоберфест – это не место для политической агитации. Физическое нападение на нашего коллегу из городского совета Йорга Гофмана, которому я выражаю свою полную солидарность, является абсолютно неприемлемым", – заявил Краузе.

В то же время он добавил, что то, что Ягель извинился перед Гофманом, является хорошим знаком.

191-й мюнхенский Октоберфест официально открылся 19 сентября в полдень, когда новый мэр города открыл первую бочку пива фестиваля.

В прошлом году работу фестиваля приостанавливали на несколько часов из-за угрозы теракта.