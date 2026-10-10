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Україна днями отримає від Фінляндії амуніцію для F-16

Новини — Субота, 10 жовтня 2026, 14:52 — Іванна Костіна

Президент Володимир Зеленський повідомив, що днями Україна отримає від Фінляндії пакет амуніції для винищувачів F-16.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Зеленський у суботу поговорив з президентом Фінляндії Александром Стуббом і подякував йому за пакет підтримки для захисту українського неба.

"Днями отримаємо амуніцію для F-16. Це те, що зараз забезпечує збиття реактивних "шахедів", – написав Зеленський.

Також він поінформував фінського колегу  про чергові російські удари.

"Звісно, обговорили й новий виклик: це додаткові російські прибутки від експорту нафтопродуктів, які можуть піти на фінансування подальшої російської агресивності. Готуємо зустрічі та координуємо кроки, які можуть бути корисними в наявних обставинах", – написав Зеленський.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Для прем'єра Фінляндії ця угода стала "жахливим розчаруванням".

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