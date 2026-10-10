Украина в ближайшие дни получит от Финляндии боеприпасы для F-16

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшие дни Украина получит от Финляндии партию боеприпасов для истребителей F-16.

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

В субботу Зеленский поговорил с президентом Финляндии Александром Стуббом и поблагодарил его за пакет поддержки для защиты украинского неба.

"В ближайшие дни получим боеприпасы для F-16. Это то, что сейчас обеспечивает сбивание реактивных "шахедов", – написал Зеленский.

Также он проинформировал финского коллегу об очередных российских ударах.

"Конечно, обсудили и новый вызов: это дополнительные российские доходы от экспорта нефтепродуктов, которые могут пойти на финансирование дальнейшей российской агрессии. Готовим встречи и координируем шаги, которые могут быть полезны в сложившихся обстоятельствах", – написал Зеленский.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

Для премьера Финляндии эта сделка стала "ужасным разочарованием".