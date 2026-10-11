Глава ЄК після розмови із Зеленським заявила про "похмуру фазу" війни з РФ

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, в ході якої йшлося, зокрема про розв’язану РФ війну.

Про це фон дер Ляєн написала у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Президентка ЄК заявила про свою повну підтримку заклику Зеленського до припинення вогню, що дозволило б захистити світові поставки продовольства та енергетичну інфраструктуру в Україні та Росії.

"Війна вступила в нову, ще більш похмуру фазу. Росія затягує час на полі бою та завдає ударів по мирних жителях далеко за лінією фронту. Я висловила нашу солідарність з українським народом. А також свою повну підтримку президенту Зеленському, який очолює боротьбу за свободу свого народу", – підкреслила вона.

За словами фон дер Ляєн, Україна буде в центрі уваги на засіданні Європейської ради цього тижня.

"Ми обговоримо її потреби у фінансуванні на наступний рік та способи мобілізації нової міжнародної підтримки. Цього тижня ЄС також виділить додаткове фінансування на безпілотники та ракети для зміцнення оборони України та захисту її повітряного простору. Ми також плануємо відкрити ще два переговорні кластери. Цей момент справді знаменний", – зазначила глава ЄК.

Як повідомляла "Європейська правда", 18 вересня ЄС перерахував Україні транш у 3,3 млрд євро в межах Ukraine Support Loan на 90 млрд євро.

Раніше стало відомо, що у рамках оборонної частини кредиту ЄС Україна закупить у Німеччині керовані ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Велика Британія також заявила, що виділяє 100 млн фунтів стерлінгів (135 млн доларів) на пакет (в рамках ініціативи PURL) засобів протиповітряної оборони для України напередодні зими, який включає ракети до Patriot.