Глава ЕК после разговора с Зеленским заявила о "мрачной фазе" войны с РФ

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого, в частности, речь шла о войне, развязанной РФ.

Об этом фон дер Ляйен написала в своём аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Председатель ЕК заявила о своей полной поддержке призыва Зеленского к прекращению огня, что позволило бы защитить мировые поставки продовольствия и энергетическую инфраструктуру в Украине и России.

"Война вступила в новую, еще более мрачную фазу. Россия тянет время на поле боя и наносит удары по мирным жителям далеко за линией фронта. Я выразила нашу солидарность с украинским народом. А также свою полную поддержку президенту Зеленскому, который возглавляет борьбу за свободу своего народа", – подчеркнула она.

По словам фон дер Ляйен, Украина будет в центре внимания на заседании Европейского совета на этой неделе.

"Мы обсудим ее потребности в финансировании на следующий год и способы мобилизации новой международной поддержки. На этой неделе ЕС также выделит дополнительное финансирование на беспилотники и ракеты для укрепления обороны Украины и защиты ее воздушного пространства. Мы также планируем открыть еще два переговорных кластера. Этот момент действительно знаменательный", – отметила глава ЕК.

Как сообщала "Европейская правда", 18 сентября ЕС перечислил Украине транш в размере 3,3 млрд евро в рамках Ukraine Support Loan на 90 млрд евро.

Ранее стало известно, что в рамках оборонной части кредита ЕС Украина закупит в Германии управляемые ракеты для систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Великобритания также заявила, что выделяет 100 млн фунтов стерлингов (135 млн долларов) на пакет (в рамках инициативы PURL) средств противовоздушной обороны для Украины в преддверии зимы, который включает ракеты для Patriot.