Спецслужбы Чехии: Россия совершенствуется в диверсиях против Европы

Директор чешской Информационной службы безопасности BIS генерал-лейтенант Михал Куделка отметил, что Россия совершенствует диверсии против стран Европы и в будущем эти атаки могут усилиться.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Куделка заявил на конференции в нижней палате парламента Чехии, его цитирует "Укринформ".

По словам директора чешской спецслужбы, сейчас подобные диверсии осуществляют уже не примитивные исполнители, а подготовленные нападающие с конкретными целями и планами.

"У России дела в Украине идут плохо, и российские чиновники, очевидно, решили выбрать тактику, которую мы можем назвать эскалацией ради деэскалации", – заявил Куделка.

Он сослался на очень важную информацию, поступающую в последние недели и свидетельствующую о том, что Россия может прибегнуть к более опасным и серьезным действиям уже "в течение ближайших месяцев, а не лет".

Речь идет о рисках, которые могут включать диверсионные атаки на объекты военной промышленности в странах НАТО, производящих вооружение для Украины, удары беспилотниками или ракетами по объектам на территории государств, поддерживающих Украину, или даже ограниченную военную операцию против одной из стран НАТО.

"Сегодня одной из самых серьезных угроз являются российские диверсионные операции против некоторых европейских стран, поддерживающих Украину. Эта тенденция усугубляется, и это очевидно", – констатировал глава контрразведки.

Сначала, рассказал он, речь шла о так называемых агентах, завербованных через Telegram, которые поджигали склады или устраивали пожары, пытаясь создать хаос и дестабилизировать ситуацию. Однако впоследствии появились другие случаи, за которыми стоят уже не примитивные исполнители, а подготовленные нападающие, имеющие конкретные цели и планы.

Куделка добавил, что недружественные действия наблюдаются как со стороны России, так и со стороны её партнёров, со стороны стран "оси зла", к которым он отнёс, помимо России, также Китай, Иран и Северную Корею.

"Эти страны объединяет не дружба, не общая идеология и не исторические связи, а общий противник – мы, демократические страны мира, от Соединенных Штатов Америки до Тайваня и Израиля", – заявил глава BIS.

Он подчеркнул, что Россия ведет гибридную войну не только против Чехии, но и "против всей демократической Европы".

"И россияне используют для этой гибридной войны все, что могут, или все, что другие сами позволили", – добавил Куделка.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит "множество гибридных операций" против европейских стран.

Напомним, глава польской дипломатии Радослав Сикорский обратил внимание на растущий масштаб российских гибридных действий, направленных против европейских государств, и отметил, что НАТО должно быть готово к появлению жертв.