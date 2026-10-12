Сікорський закликав НАТО бути готовим, що гібридні дії РФ у Європі призведуть до жертв

Глава польської дипломатії Радослав Сікорський звернув увагу на зростаючий масштаб російських гібридних дій, спрямованих проти європейських держав, і зазначив, що НАТО має бути готовим до появи жертв.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Financial Times, фрагменти якого наводить Onet.

Сікорський зазначив, що разом із зростанням кількості інцидентів зростає й імовірність того, що вони призведуть до загибелі людей.

"Коли ми визнаємо, що росіяни зайшли занадто далеко? Адже це питання оцінки. Немає заздалегідь встановленого визначення", – сказав він.

"Якщо почнуть гинути люди, нам доведеться провести чергову дуже серйозну розмову в НАТО", – попередив Сікорський.

Політик не захотів розкрити, як саме НАТО має відповісти на російський гібридний напад, у результаті якого загинули б люди. Однак він нагадав, що Польща та Естонія вже скористалися статтею 4 Північноатлантичного договору після порушень повітряного простору російськими дронами та військовими літаками. Ця стаття передбачає консультації між союзниками у разі загрози безпеці однієї з держав-членів.

Міністр також закликав європейських союзників обмежити російську дипломатичну присутність: "У мене вже не залишилося консульств, але в інших вони все ще є".

Він також підтримав обмеження кількості туристичних віз, що видаються громадянам Росії.

Нагадаємо, глава європейської дипломатії Кая Каллас заявляла у вересні, що країни-члени Європейського Союзу можуть посилити контроль за пересуванням російських дипломатів у межах Шенгену, заборонити видачу віз колишнім російським комбатантам і зменшити кількість туристичних віз для росіян.

Рада ЄС у закордонних справах 12 жовтня обговорить можливість запровадження додаткових обмежень на пересування російських дипломатів між державами-членами ЄС, аж до повної заборони виїзду за межі країни, в якій вони акредитовані.