Зеленський: Росія готує безліч гібридних операцій проти країн Європи

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує "безліч гібридних операцій" проти європейських країн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у зверненні до Варшавського безпекового форуму в понеділок.

За словами глави держави, українські розвідувальні служби мають інформацію про підготовку Росію гібридних операцій проти різних країн. Водночас він не деталізував, про які держави йдеться.

"Не недооцінюйте загрози для ваших власних країн. Не існує такого поняття, як "незначний акт дестабілізації". Наші розвідувальні служби знають, що Росія планує безліч агресивних гібридних операцій проти Європи, проти різних країн, проти ваших країн", – сказав президент.

Він додав, що у цьому контексті важливо, аби європейські держави зберігали внутрішню єдність.

"Звертайте увагу на кожну ситуацію, яка може стати проблемою, і залишайтеся єдиними у своїй обороні. Єдність всередині країни завжди важлива, коли доводиться стикатися із зовнішніми загрозами", – додав Зеленський.

Нагадаємо, глава польської дипломатії Радослав Сікорський звернув увагу на зростаючий масштаб російських гібридних дій, спрямованих проти європейських держав, і зазначив, що НАТО має бути готовим до появи жертв.

Федерація німецької промисловості (BDI) попередила про зростання загрози російських диверсій щодо німецьких компаній.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна "готується до масштабних гібридних атак, у тому числі до особливо серйозних", і відповість на них "швидко та дуже чітко".