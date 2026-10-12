Усі держави-члени ЄС погодилися відкрити у вівторок кластери 2 і 3 для України

Міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн заявив, що 13 жовтня настане "супервівторок" для Албанії, Молдови та України.

Про це міністр Ірландії, країни, що зараз головує в Європейській раді, написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, усі держави-члени Європейського Союзу погодилися відкрити кластери 2 і 3 для України.

"Після "Понеділка Чорногорії" настане ще один "супервівторок" для Албанії, Молдови та України. Я можу підтвердити, що всі держави-члени ЄС домовилися відкрити кластери 2 та 3 для України і Молдови, закрити розділи 17, 18 і 19 для Албанії та розділ 20 – для Чорногорії", – написав Бірн.

Нагадаємо, Верховна Рада у понеділок, 12 жовтня, схвалила в обох читаннях та в цілому зміни до закону про освіту, необхідні для того, щоб Угорщина погодила відкриття кластерів 2 та 3 на переговорах про вступ України до ЄС. Йдеться про відкриття кластерів 2 і 3 для України: "Внутрішній ринок" та "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".

Раніше, 14 липня, Україна та ЄС погодили відкриття кластера 6 "Зовнішні відносини" – тоді єврокомісарка з питань розширення Марта Кос говорила про "супервівторок" для України і Молдови.

Перший кластер з шести – "Основи" – Україна відкрила 15 червня.