Трамп: Путін хоче укласти угоду більше, ніж Зеленський

Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що правитель РФ Владімір Путін нібито хоче укласти угоду про припинення війни з Україною.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на виході з Білого дому, передає "Європейська правда".

Польський журналіст запитав американського президента, як він збирається змусити Путіна піти на угоду.

"Те, що відбувається показує, що він хоче угоду, і ми маємо змусити Зеленського захотіти укласти угоду", – заявив Трамп.

Журналіст став наполягати на тому, що Росія продовжує завдавати ударів по Україні, які аж ніяк не показують бажання Путіна завершувати війну.

"Він хоче угоду. Гадаю, Путін хоче угоду більше, ніж Зеленський", – сказав Трамп.

У понеділок Трамп став на захист своєї угоди з господарем Кремля Владіміром Путіним щодо закупівлі російського дизелю.

Домовленість Трампа і Путіна викликала обурення в Україні та в європейських столицях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення президента Трампа в односторонньому порядку скасувати санкції проти Росії та дозволити їй експортувати дизельне паливо є "несправедливим і нечесним".