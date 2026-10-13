Трамп: Путин хочет заключить соглашение больше, чем Зеленский

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что глава РФ Владимир Путин якобы хочет заключить соглашение о прекращении войны с Украиной.

Об этом он сказал во время общения с журналистами при выходе из Белого дома, передает "Европейская правда".

Польский журналист спросил американского президента, как он собирается заставить Путина пойти на соглашение.

"То, что происходит, показывает, что он хочет соглашения, и мы должны заставить Зеленского захотеть заключить соглашение", – заявил Трамп.

Журналист стал настаивать на том, что Россия продолжает наносить удары по Украине, что отнюдь не свидетельствует о желании Путина завершить войну.

"Он хочет соглашения. Думаю, Путин хочет соглашения больше, чем Зеленский", – сказал Трамп.

В понедельник Трамп встал на защиту своего соглашения с хозяином Кремля Владимиром Путиным о закупке российского дизельного топлива.

Договоренность Трампа и Путина вызвала возмущение в Украине и в европейских столицах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение президента Трампа в одностороннем порядке отменить санкции против России и разрешить ей экспортировать дизельное топливо является "несправедливым и нечестным".