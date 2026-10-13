Німеччина готує зустріч "коаліції охочих"

Президент Володимир Зеленський повідомив про розмову з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом і заявив про підготовку зустрічі "коаліції охочих".

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

За його словами, лідери обговорили, як Росія реагує на заяву президента США Дональда Трампа про енергетичне припинення вогню новими атаками на українські енергооб’єкти.

"Саме так себе поводять росіяни, коли тиск слабшає. Дуже важливо, щоб Європа й далі діяла принципово", – наголосив Зеленський.

"Німеччина працює над організацією зустрічі Коаліції охочих. Так само важливо працювати і в усіх інших форматах, які можуть додати сили Україні та всій Європі", – додав він.

Також вони домовились про зустріч радників із нацбезпеки у форматі Е3–Україна.

Своєю чергою Мерц розповів, що обговорив із Зеленським російські повітряні удари по цивільних об’єктах та українській енергетичній інфраструктурі.

"Росія має погодитися на перемир’я щодо енергетичної інфраструктури – це важливий крок на шляху до тривалого миру в Україні", – наголосив німецький канцлер.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше висловив незгоду з президентом США Дональдом Трампом у зв’язку з угодою з господарем Кремля Владіміром Путіним щодо експорту дизельного палива.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 9 жовтня заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Домовленість Трампа і Путіна викликала обурення в Україні та в європейських столицях.