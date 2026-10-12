Мерц назвав неприйнятним рішення Трампа закупати дизель у Путіна

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив незгоду з президентом США Дональдом Трампом у зв’язку з угодою з господарем Кремля Владіміром Путіним щодо експорту дизельного палива.

Заяву очільника німецького уряду наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Канцлер вказав, що уряд Німеччини взяв до відома угоду між Вашингтоном і Москвою, але не піде їхнім шляхом.

Мерц запевнив, що Німеччина та Європа збережуть санкції проти Москви.

"Таке рішення для Німеччини та Європи є неприйнятним. Росія буде вести серйозні переговори лише під тиском, і саме тому ми дотримуємося наших санкцій проти Росії", – сказав він.

Мерц наголосив, що санкції слід і надалі посилювати у відповідь на атаки Москви, особливо на цивільну енергетичну інфраструктуру України.

Він додав, що президент України Володимир Зеленський може й надалі розраховувати на підтримку з боку Німеччини та Європи.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 9 жовтня заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Домовленість Трампа і Путіна викликала обурення в Україні та в європейських столицях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення президента Трампа в односторонньому порядку скасувати санкції проти Росії та дозволити їй експортувати дизельне паливо є "несправедливим і нечесним".