Германия готовит встречу "коалиции желающих"

Президент Владимир Зеленский сообщил о беседе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и заявил о подготовке встречи "коалиции желающих".

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

По его словам, лидеры обсудили, как Россия реагирует на заявление президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии новыми атаками на украинские энергообъекты.

"Именно так ведут себя россияне, когда давление ослабевает. Очень важно, чтобы Европа и дальше действовала принципиально", – подчеркнул Зеленский.

"Германия работает над организацией встречи Коалиции желающих. Столь же важно работать и во всех других форматах, которые могут придать силы Украине и всей Европе", – добавил он.

Также они договорились о встрече советников по национальной безопасности в формате Е3–Украина.

В свою очередь Мерц рассказал, что обсудил с Зеленским российские авиаудары по гражданским объектам и украинской энергетической инфраструктуре.

"Россия должна согласиться на перемирие в отношении энергетической инфраструктуры – это важный шаг на пути к прочному миру в Украине", – подчеркнул немецкий канцлер.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее выразил несогласие с президентом США Дональдом Трампом в связи с соглашением с главой Кремля Владимиром Путиным об экспорте дизельного топлива.

Напомним, президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

Договоренность Трампа и Путина вызвала возмущение в Украине и в европейских столицах.