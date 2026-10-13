Болгарія звернулась до ЄС та НАТО за допомогою у розслідуванні атак дронів у Чорному морі

Болгарія звернулася до Європейського Союзу та НАТО з проханням про технічну допомогу у розслідуванні атак дронів на два вантажні судна в Чорному морі, через тиждень після того, як внаслідок цих ударів одне судно затонуло, а інше було пошкоджене.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє dpa.

Прем’єр-міністр Румен Радев заявив у понеділок, що досі залишається нез’ясованим, чи були дрони запущені з Росії чи з України.

Одне з атакованих суден, Alfa Watan, затонуло майже одразу після атаки – приблизно за три хвилини. Дрон, здатний завдати таких величезних збитків, мав би бути оснащений боєголовкою вагою понад 300 кілограмів, заявив болгарському телеканалу Nova професор Військової академії в Софії Дімітар Недіалков. На борту судна Alfa Watan, що плавало під прапором Того, перебувало 12 членів екіпажу, які досі вважаються зниклими безвісти.

Друге судно, Able, що плавало під прапором Палау з вантажем зерна, призначеним для Стамбула, загорілося після атаки. Його екіпаж із 18 осіб було врятовано. Попереднє розслідування не виявило уламків дрона на борту судна. За повідомленнями ЗМІ, Able вже покинуло болгарські води.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ці атаки є "черговою спробою Росії зробити західну частину Чорного моря повністю непридатною для судноплавства". За його словами, після контактів із болгарською стороною було встановлено, "що це була комбінована російська атака з використанням морських і повітряних дронів".

5 жовтня поблизу румунського узбережжя судно, яке перевозило зерно з України до Італії, було підбите дронами. Відомо про щонайменше одного загиблого.

Європейський Союз вважає останні атаки Росії на комерційні судна в Чорному морі неприйнятними, і на запит Румунії та Болгарії передасть їм супутникові знімки вказаних морських ділянок.