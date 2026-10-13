Reuters: посли Трампа пояснили Україні, що "дизельна угода" має пом'якшити позицію Росії

У п’ятницю на переговорах у Маямі посланці президента США повідомили українським перемовникам, що угода про дозвіл на експорт російського дизельного палива є частиною спроби повернути Росію за стіл переговорів.

Про це агентству Reuters повідомили три особи, обізнані з ходом зустрічі, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, Стів Віткофф та Джаред Кушнер під час зустрічі в Маямі повідомили українцям, що правитель Росії Владімір Путін не готовий вести переговори щодо припинення війни. За їхніми словами, "дизельна угода", оголошена минулого тижня, може допомогти відновити тристоронні переговори.

За словами третього співрозмовника агентства, США повідомили українцям, що угода щодо дизельного палива може допомогти "пом’якшити" позицію Москви, частково тому, що вона "посилає сигнал про те, що Трамп готовий до співпраці" з Росією.

Трамп також хотів, щоб українці припинили удари по російських нафтопереробних заводах, зазначив Кушнер під час зустрічі. Він повторив, що адміністрація висувала це прохання кілька разів, повідомили два співрозмовники.

"Ідея полягала в тому, що США могли б звернутися до Росії і сказати: "Бачите, українці припинили удари, і ми надали вам цю угоду. Тепер ваша черга щось зробити", – зазначив один зі співрозмовників.

Одне з джерел, обізнаних із перебігом зустрічі, зазначило, що угода щодо дизельного палива є лише частиною ширшої дискусії про те, як повернути Україну та Росію за стіл переговорів і покласти край війні. За словами цього джерела, під час зустрічі також йшлося про гарантії безпеки для України, однак деталей він не навів.

Українські посадовці, які брали участь у зустрічі, скептично ставилися до підходу США.

Під час зустрічі в Маямі Кушнер і Віткофф наголосили українським посадовцям на "всьому, що США зробили для України", зокрема на наданні військової та розвідувальної підтримки українським збройним силам.

Американці не погрожували припинити цю підтримку, якщо Україна не погодиться припинити удари по російських нафтопереробних заводах, повідомили два джерела, а також особа, яка була присутня на зустрічі.

Нагадаємо, Трамп 9 жовтня заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення президента Трампа в односторонньому порядку скасувати санкції проти Росії та дозволити їй експортувати дизельне паливо є "несправедливим і нечесним".