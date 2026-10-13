Reuters: послы Трампа объяснили Украине, что "дизельное соглашение" должно смягчить позицию России

В пятницу на переговорах в Майами представители президента США сообщили украинским переговорщикам, что соглашение о разрешении на экспорт российского дизельного топлива является частью попытки вернуть Россию за стол переговоров.

Об этом агентству Reuters сообщили три человека, знакомые с ходом встречи, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время встречи в Майами сообщили украинцам, что президент России Владимир Путин не готов вести переговоры о прекращении войны. По их словам, "дизельное соглашение", объявленное на прошлой неделе, может помочь возобновить трехсторонние переговоры.

По словам третьего собеседника агентства, США сообщили украинцам, что соглашение о дизельном топливе может помочь "смягчить" позицию Москвы, отчасти потому, что оно "посылает сигнал о том, что Трамп готов к сотрудничеству" с Россией.

Трамп также хотел, чтобы украинцы прекратили удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, отметил Кушнер во время встречи. Он повторил, что администрация выдвигала эту просьбу несколько раз, сообщили два собеседника.

"Идея заключалась в том, что США могли бы обратиться к России и сказать: „Видите, украинцы прекратили удары, и мы предоставили вам это соглашение. Теперь ваша очередь что-то сделать", – отметил один из собеседников.

Один из источников, знакомых с ходом встречи, отметил, что соглашение о дизельном топливе является лишь частью более широкой дискуссии о том, как вернуть Украину и Россию за стол переговоров и положить конец войне. По словам этого источника, во время встречи также речь шла о гарантиях безопасности для Украины, однако подробностей он не привел.

Украинские чиновники, участвовавшие во встрече, скептически отнеслись к подходу США.

Во время встречи в Майами Кушнер и Уиткофф подчеркнули украинским чиновникам "всё, что США сделали для Украины", в частности предоставление военной и разведывательной поддержки украинским вооружённым силам.

Американцы не угрожали прекратить эту поддержку, если Украина не согласится прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, сообщили два источника, а также человек, присутствовавший на встрече.

Напомним, 9 октября Трамп заявил, что пообщался с лидером России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение президента Трампа в одностороннем порядке отменить санкции против России и разрешить ей экспортировать дизельное топливо является "несправедливым и нечестным".