ЗМІ: Віткофф під час перемовин у Маямі переривався для участі у дзвінку Трампа і Путіна

Стали відомі додаткові подробиці зустрічі у Маямі 9 жовтня спецпредставників президента США з українською переговорною командою і європейськими посадовцями.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі New York Times.

Засідання в п’ятницю в гольф-клубі посланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа тривало близько шести годин, повідомили дві особи, обізнані з ходом зустрічі. Значна частина зустрічі була присвячена обговоренню того, що може знадобитися для успіху майбутніх мирних переговорів, і, за словами кількох осіб, основна увага приділялася стандартним питанням. Серед них – наприклад, вступ України до Європейського Союзу та питання територіального контролю.

За словами одного з учасників зустрічі, який був присутній у кімнаті, Віткофф у якийсь момент вийшов, щоб долучитися до телефонної розмови між Владіміром Путіним і Дональдом Трампом. Окрім української переговорної групи у складі трьох осіб, до зустрічі долучилися радники з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Німеччини та Франції, а також високопосадовці з Європейського Союзу та НАТО.

Однак угода Трампа з Путіним щодо дизельного палива швидко затьмарила решту переговорів.

Один з українців запитав, що вони отримають натомість.

За словами трьох осіб, обізнаних із перебігом зустрічі, американці відповіли, що Сполучені Штати вже роблять багато для України і не повинні йти на обмін, щоб Україна припинила атаки на нафтопереробні заводи. Потім американці згадали про допомогу розвідки США, яку вважають життєво важливою для військових зусиль Києва.

За словами двох із цих осіб, деякі присутні в залі сприйняли це як приховану погрозу.

Бйорн Зайберт, високопосадовець ЄС, який був присутній на п’ятничній зустрічі у Флориді, у неділю провів брифінг для послів із 27 країн Європейського Союзу щодо цієї зустрічі, як повідомили один європейський посадовець, який був присутній на заході, та троє дипломатів, поінформованих про цю справу.

Європейців у Флориді здивувало оголошення адміністрації Трампа щодо дизельного палива. Посадовець додав, що посли були приголомшені цією заявою.

Одним із головних висновків із Флориди, як повідомив послам Зайберт, було те, що американці ведуть більш тісні переговори з росіянами, ніж це публічно визнається.

Повідомлялося також, що на переговорах у Маямі посланці президента США повідомили українським перемовникам, що угода про дозвіл на експорт російського дизельного палива є частиною спроби повернути Росію за стіл переговорів.

Як відомо, минулими вихідними посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрічалися з українською переговорною командою і представниками країн Європи в Маямі. За повідомленнями ЗМІ, переговори завершились достроково.