СМИ: Уиткофф во время переговоров в Майами прервался, чтобы принять участие в звонке Трампа и Путина

Стали известны дополнительные подробности встречи в Майами 9 октября с участием специальных представителей президента США, украинской переговорной команды и европейских чиновников.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале New York Times.

Заседание в пятницу в гольф-клубе посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа длилось около шести часов, сообщили два человека, знакомые с ходом встречи. Значительная часть встречи была посвящена обсуждению того, что может понадобиться для успеха будущих мирных переговоров, и, по словам нескольких человек, основное внимание уделялось стандартным вопросам. Среди них – например, вступление Украины в Европейский Союз и вопрос территориального контроля.

По словам одного из участников встречи, присутствовавшего в комнате, Уиткофф в какой-то момент вышел, чтобы присоединиться к телефонному разговору между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Помимо украинской переговорной группы в составе трех человек, к встрече присоединились советники по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Германии и Франции, а также высокопоставленные чиновники из Европейского Союза и НАТО.

Однако соглашение Трампа с Путиным по поводу дизельного топлива быстро затмило остальные переговоры.

Один из украинцев спросил, что они получат взамен.

По словам трех человек, знакомых с ходом встречи, американцы ответили, что Соединенные Штаты уже многое делают для Украины и не должны идти на обмен, чтобы Украина прекратила атаки на нефтеперерабатывающие заводы. Затем американцы упомянули о помощи разведки США, которую считают жизненно важной для военных усилий Киева.

По словам двух из этих лиц, некоторые присутствующие в зале восприняли это как скрытую угрозу.

Бьорн Зайберт, высокопоставленный чиновник ЕС, присутствовавший на пятничной встрече во Флориде, в воскресенье провел брифинг для послов из 27 стран Европейского Союза по итогам этой встречи, как сообщили один европейский чиновник, присутствовавший на мероприятии, и трое дипломатов, осведомленных об этом деле.

Европейцев во Флориде удивило заявление администрации Трампа относительно дизельного топлива. Чиновник добавил, что послы были ошеломлены этим заявлением.

Одним из главных выводов из Флориды, как сообщил послам Зайберт, было то, что американцы ведут более тесные переговоры с россиянами, чем это публично признается.

Сообщалось также, что на переговорах в Майами представители президента США сообщили украинским переговорщикам, что соглашение о разрешении на экспорт российского дизельного топлива является частью попытки вернуть Россию за стол переговоров.

Как известно, в минувшие выходные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встречались с украинской переговорной командой и представителями европейских стран в Майами. По сообщениям СМИ, переговоры завершились досрочно.