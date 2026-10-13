Глава Єврокомісії відреагувала на нові атаки дронів на судна біля берегів Болгарії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила нові атаки дронів біля берегів Болгарії, внаслідок яких одне судно затонуло.

Про це вона написала в Х, передає "Європейська правда".

За словами фон дер Ляєн, Чорне море стало ще одним фронтом ескалації російської війни в Україні, і це неприпустимо.

"Я рішуче засуджую атаки дронів на торгові судна поблизу узбережжя Болгарії. Це ставить життя екіпажу під серйозну загрозу та підриває безпеку в Чорному морі", – написала президентка Єврокомісії.

Вона висловила солідарність з Болгарією та подякувала її рятувальникам за оперативне реагування.

"Винні мають понести відповідальність", – додала фон дер Ляєн.

У ніч на 13 жовтня дрони атакували два судна біля берегів Болгарії, одне з яких затонуло; прем’єр Болгарії Румен Радев повідомив, що у зв’язку з атаками на розмову викличуть посла Росії.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що внаслідок останнього нападу Росії на торгові судна поблизу територіальних вод Болгарії постраждали громадяни України, а також Азербайджану.