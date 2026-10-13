Cибіга: у нападі Росії на торгові судна поблизу вод Болгарії постраждали українці

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що внаслідок останнього нападу Росії на торгові судна поблизу територіальних вод Болгарії постраждали громадяни України, а також Азербайджану.

Про це міністр написав у соцмережі Х у вівторок вранці, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що ця російська атака відображає зневагу РФ до безпеки у Чорному морі.

"Останній напад Росії на торгові судна поблизу територіальних вод Болгарії, в результаті якого постраждали громадяни України та Азербайджану, вкотре свідчить про свідоме нехтування Москвою життями цивільних осіб та морською безпекою у Чорному морі", – заявив глава МЗС.

Він закликав партнерів України посилити тиск на Росію, посилити санкції та вжити рішучих заходів, щоб притягнути її до відповідальності та захистити свободу судноплавства.

Сибіга наголосив, що Чорне море є життєво важливим для глобальної продовольчої безпеки, а Росія атакує його, щоб використовувати голод як зброю та тримати світ у заручниках.

У ніч проти 13 жовтня дрони атакували два судна біля берегів Болгарії, одне з яких затонуло; прем’єр Болгарії Румен Радев повідомив, що у зв’язку з атаками на розмову викличуть посла Росії.

6 жовтня у виключній економічній зоні Болгарії у Чорному морі дрони атакували два торговельних судна – ALFA WATAN, що плаває під прапором Того, та ABLE під прапором Палау.

Болгарія звернулась до ЄС та НАТО за допомогою у розслідуванні атак дронів у Чорному морі.