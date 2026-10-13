Глава Еврокомиссии отреагировала на новые атаки дронов на суда у берегов Болгарии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила новые атаки дронов у берегов Болгарии, в результате которых одно судно затонуло.

Об этом она написала в X, передает "Европейская правда".

По словам фон дер Ляйен, Чёрное море стало ещё одним фронтом эскалации российской войны в Украине, и это недопустимо.

"Я решительно осуждаю атаки дронов на торговые суда у побережья Болгарии. Это ставит жизни экипажа под серьезную угрозу и подрывает безопасность в Черном море", – написала президент Еврокомиссии.

Она выразила солидарность с Болгарией и поблагодарила ее спасателей за оперативное реагирование.

"Виновные должны понести ответственность", – добавила фон дер Ляйен.

В ночь на 13 октября дроны атаковали два судна у берегов Болгарии, одно из которых затонуло; премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил, что в связи с атаками для беседы будет вызван посол России.

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что в результате последнего нападения России на торговые суда вблизи территориальных вод Болгарии пострадали граждане Украины, а также Азербайджана.