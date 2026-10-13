ОПУ про "мирний план", злитий The Washington Post: непоганий піар американської сторони

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин назвав "непоганим піаром" США злив у The Washington Post нібито "мирного плану" для України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Литвин сказав у коментарі журналістам у вівторок.

Радник глави держави зауважив, що ця публікація відображає деякі американські погляди, які були висловлені під час переговорів з українцями та європейцями у Флориді в п’ятницю.

"Це не "США та європейські країни". Це переказ погляду частини американської команди на зустрічі у Флориді, де були американці, українці, європейці. Непоганий піар американської сторони", – зазначив Литвин.

12 жовтня видання The Washington Post повідомило, що США та Європа повільно рухаються до спільної мирної пропозиції, яка забезпечила б фінансові та безпекові вигоди як Україні, так і Росії, ставши основою для врегулювання війни, яке не відповідатиме військовим цілям жодної зі сторін.

За даними видання, обговорювана пропозиція передбачає чотири ключові пункти, серед яких зупинка війни на лінії зіткнення та переговори Росії з Європою щодо угод, які враховуватимуть її безпекові занепокоєння.

Нагадаємо, у понеділок президент США Дональд Трамп став на захист своєї угоди з господарем Кремля Владіміром Путіним щодо закупівлі російського дизелю, яка обурила Україну та європейських партнерів.

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