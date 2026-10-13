WP: США і Європа опрацьовують "мирний план" для України з чотирма ключовими складовими

Попри останній спалах напруги в українсько-американських відносинах, США та Європа повільно рухаються до спільної мирної пропозиції, яка забезпечила б фінансові та безпекові вигоди як Україні, так і Росії, ставши основою для врегулювання війни, яке не відповідатиме військовим цілям жодної зі сторін.

Про це йдеться у публікації заступника редактора та колумніста The Washington Post Девіда Ігнатіуса, повідомляє "Європейська правда".

Матеріал опубліковано у розділі Opinions – це розділ думок, колонок і авторських коментарів, у якому Ігнатіус регулярно публікує матеріали про Україну. За його інформацією, американські переговірники намагаються сформувати пакет заходів, який запропонує "солодкий бонус" за територіальний компроміс, який не сподобається жодній зі сторін.

Зокрема, про це йшлося під час шестигодинної зустрічі минулої п’ятниці у Флориді, у якій, окрім представників України і США, також взяли участь представники Великої Британії, Франції й Німеччини.

В рамках мирної ініціативи, яку опрацьовують спільно з європейцями, за повідомленням Ігнатіуса, закладені чотири основні складові. А основне повідомлення Путіну полягатиме у тому, що Росія не просто припинить війну з Україною, а укладе економічну угоду з Європою та домовленості у сфері безпеки.

Першим компонентом угоди стане відбудова України. Світовий банк та інвестиційна компанія BlackRock хочуть створити механізм задоволення численних фінансових потреб України для відновлення зруйнованих районів, виплати допомоги сім’ям загиблих і поранених військових, а також відродження знищеної економіки.

Перемовники попросили Київ надати детальні розрахунки витрат і гарантії, що ці кошти не розкрадуть ті, хто наживатиметься на повоєнній відбудові. Поки що українці не надали таких цифр, але очікується, що вони зроблять це найближчими днями, якщо мирний процес не зірветься.

Другим ключовим компонентом стануть гарантії безпеки. США та європейські країни пообіцяють Україні військову відповідь у разі нового нападу Росії. Американський посадовець охарактеризував це як гарантію, еквівалентну статті 5 НАТО. За його словами, Росія також вестиме переговори з Європою щодо угод, які враховуватимуть її безпекові занепокоєння, хоча поки незрозуміло, що саме вони передбачатимуть.

Третім елементом стане економічна інтеграція Росії, України та Європи завдяки енергетичній угоді. Одним із її можливих елементів може бути трубопровід для постачання російської нафти й газу до Європи, прибутки від якого Росія та Україна ділитимуть між собою. Такий трубопровід міг би суттєво знизити витрати Європи на енергоносії, сказав американський посадовець.

Окрім забезпечення Росії "довгострокового доступу до європейського енергетичного ринку", мирна угода визначатиме, як і коли скасовуватимуть чинні економічні санкції.

Остання складова угоди буде найбільш неприйнятною. Росія, яка розпочала війну з наміром завоювати всю Україну, погодиться на припинення вогню вздовж нинішньої лінії зіткнення. Для України це означатиме згоду на те, що РФ контролюватиме окуповані нею території. Однією з перешкод є нечіткість самої лінії зіткнення, адже лінія фронту майже щодня дещо змінюється.

Хоча європейські лідери обурилися через угоду Трампа щодо дизельного пального, вони, схоже, налаштовані продовжувати дипломатичний процес під керівництвом спецпредставників Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа. "Зараз час знизити напруженість і повернутися до роботи", – пояснив європейський дипломат.

Нагадаємо, у понеділок Трамп став на захист своєї угоди з господарем Кремля Владіміром Путіним щодо закупівлі російського дизелю.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення президента Трампа в односторонньому порядку скасувати санкції проти Росії та дозволити їй експортувати дизельне паливо є "несправедливим і нечесним".

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