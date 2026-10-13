ОПУ о "мирном плане", слитом The Washington Post: неплохой пиар американской стороны

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал "неплохим пиаром" США слитый в The Washington Post якобы "мирный план" для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Литвин заявил в комментарии журналистам во вторник.

Советник главы государства отметил, что эта публикация отражает некоторые американские взгляды, которые были высказаны во время переговоров с украинцами и европейцами во Флориде в пятницу.

"Это не "США и европейские страны". Это изложение точки зрения части американской делегации на встречу во Флориде, где присутствовали американцы, украинцы и европейцы. Неплохой пиар со стороны США", – отметил Литвин.

12 октября издание The Washington Post сообщило, что США и Европа постепенно двигаются к совместному мирному предложению, которое обеспечило бы выгоды в сферах финансов и безопасности как Украине, так и России, став основой для урегулирования войны, не отвечающего военным целям ни одной из сторон.

По данным издания, обсуждаемое предложение предусматривает четыре ключевых пункта, среди которых прекращение войны на линии соприкосновения и переговоры России с Европой о соглашениях, которые будут учитывать её опасения в сфере безопасности.

Напомним, в понедельник президент США Дональд Трамп встал на защиту своего соглашения с главой Кремля Владимиром Путиным о закупке российского дизельного топлива, которое возмутило Украину и европейских партнеров.

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