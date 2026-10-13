Зеленський: не було попередження від партнерів про удар балістикою по Києву

Президент Володимир Зеленський, коментуючи нещодавні атаки РФ на українські міста, заявив, що про балістичний удар по Києву увечері 12 жовтня не було попередження від партнерів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент написав у себе в Х.

Зеленський зазначив, що з вечора й по цей час росіяни атакували Україну більш ніж сотнею різних засобів: реактивними дронами, баражуючими боєприпасами та балістичними ракетами. Значну частину з них вдалось збити, але не всі.

"Був і доволі підлий удар балістикою по Києву – п’ять ракет, які влучили по цивільній інфраструктурі. Щодо цього удару, на жаль, не було попередження від партнерів", – зауважив Зеленський.

Він наголосив, що розвідувальні дані про запуск російських балістичних ракет допомагають рятувати життя людей, і це одне з найбільш критичних питань.

"Саме це допомагає запобігати вбивствам, коли попередження про балістику є", – додав президент.

Він також вказав, що Україна не завдавала ударів по російській нафтопереробній галузі й загалом енергетиці протягом двох діб із моменту оголошення президентом США Дональдом Трампом "енергетичного перемир’я".

"За цей час росіяни атакували і наші енергетичні об’єкти, і нашу критичну інфраструктуру й дали абсолютно чіткі сигнали, що вони не збираються утримуватися від ударів по Україні…Наша позиція незмінна: Україна готова до дзеркальних деескалаційних кроків, і потрібен дієвий тиск на Росію, щоб деескалація була. Війни завершуються тоді, коли агресор відчуває, що у нього немає можливості війну затягувати", – наголосив Зеленський.

Він додав, що тиск світу на Росію сприяє наближенню миру.

"Але пряма чи опосередкована підтримка Росії, гальмування допомоги Україні та ускладнення захисту життя від балістики – це те, що точно не спрацює на мир. Мир потрібен всім. Сильна Америка, сильна Європа, сильні партнери потрібні", – резюмував Зеленський.

Раніше медіа повідомляли, нібито посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер на переговорах з українською командою у п’ятницю в Флориді погрожували припиненням надання Україні розвідданих через удари по російських НПЗ.

Джерела агентства Reuters заперечили, що такі погрози лунали.

Своєю чергою глава МЗС Андрій Сибіга запевнив, що Україна продовжує отримувати розвідувальну інформацію від Сполучених Штатів.