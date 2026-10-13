Зеленский: не было предупреждения от партнеров о баллистическом ударе по Киеву

Президент Владимир Зеленский, комментируя недавние атаки РФ на украинские города, заявил, что о баллистическом ударе по Киеву вечером 12 октября не было предупреждения от партнеров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент написал у себя в Х.

Зеленский отметил, что с вечера и по настоящее время россияне атаковали Украину более чем сотней различных средств: реактивными дронами, баражирующими боеприпасами и баллистическими ракетами. Значительную часть из них удалось сбить, но не все.

"Был и довольно подлый удар баллистическими ракетами по Киеву – пять ракет, которые попали в гражданскую инфраструктуру. Относительно этого удара, к сожалению, не было предупреждения от партнеров", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что разведывательные данные о запуске российских баллистических ракет помогают спасать жизни людей, и это один из самых важных вопросов.

"Именно это помогает предотвращать гибель людей, когда есть предупреждение о баллистических ракетах", – добавил президент.

Он также указал, что Украина не наносила ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и энергетике в целом в течение двух суток с момента объявления президентом США Дональдом Трампом "энергетического перемирия".

"За это время россияне атаковали и наши энергетические объекты, и нашу критическую инфраструктуру и дали абсолютно четкие сигналы, что они не собираются воздерживаться от ударов по Украине… Наша позиция неизменна: Украина готова к зеркальным шагам по деэскалации, и необходимо оказать действенное давление на Россию, чтобы деэскалация состоялась. Войны заканчиваются тогда, когда агрессор чувствует, что у него нет возможности затягивать войну", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что давление мирового сообщества на Россию способствует приближению мира.

"Но прямая или опосредованная поддержка России, торможение помощи Украине и затруднение защиты жизни от баллистических ударов – это то, что точно не поспособствует миру. Мир нужен всем. Нужны сильная Америка, сильная Европа, сильные партнеры", – резюмировал Зеленский.

Ранее СМИ сообщали, что якобы посланцы президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер на переговорах с украинской делегацией в пятницу во Флориде угрожали прекратить предоставление Украине разведданных из-за ударов по российским НПЗ.

Источники агентства Reuters опровергли, что такие угрозы звучали.

В свою очередь глава МИД Андрей Сибига заверил, что Украина продолжает получать разведывательную информацию от Соединенных Штатов.