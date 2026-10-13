Сибіга: співраця зі США щодо розвідданих триває

Україна продовжує отримувати розвідувальну інформацію від Сполучених Штатів.

Як повідомляє "Європейська правда", у цьому запевнив глава МЗС України Андрій Сибіга під час виступу на Варшавському безпековому форумі у вівторок.

Міністр дав зрозуміти, що американські розвіддані продовжують надходити попри останню напругу у відносинах України зі США.

"Мабуть, ви запитуєте, чи отримуємо ми розвідувальні дані від американської сторони. Так, ми продовжуємо цю співпрацю", – сказав Сибіга.

Він також підтвердив, що 12 жовтня, під час нічного нападу Росії, сигнал повітряної тривоги було подано із затримкою.

"Але це пов’язано з особливим типом озброєння, яке використовувала російська сторона", – пояснив Сибіга.

Раніше медіа повідомляли, нібито посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер на переговорах з українською командою у п’ятницю в Флориді погрожували припиненням надання Україні розвідданих через удари по російських НПЗ.

Джерела агентства Reuters заперечили, що такі погрози лунали.