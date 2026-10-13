ЄС з березня 2022 року заплатив Росії за енергоносії 209 млрд доларів

Починаючи з березня 2022 до липня 2026 року держави Європейського Союзу заплатили Росії за викопне паливо близько 197 млрд євро або приблизно 209 млрд доларів.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо від джерела в ЄС, яке посилається на офіційні статистичні дані Євросоюзу.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ЄС витратив на російські викопні енергоносії приблизно 209 млрд доларів, що заперечує заяву президента США Дональда Трампа про 250 млрд доларів, витрачених в цей період.

Водночас, за оцінками європейських інституцій, без запуску плану REPowerEU (поступова відмова від російських енергоносіїв, запланована ЄС) ця сума могла б сягнути близько 475 млрд євро.

"Таким чином, скорочення залежності від російського викопного палива дозволило ЄС уникнути додаткових витрат приблизно на 278 млрд євро", – порахував співрозмовник "ЄвроПравди".

Він нагадав, що вже у 2023 році на постачання з Росії припадало лише близько 6% загальних витрат Євросоюзу на викопне паливо.

Раніше президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі, що Європейський Союз заплатив Росії 250 млрд доларів за енергоносії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 9 жовтня заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Домовленість Трампа і Путіна викликала обурення в Україні та в європейських столицях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення президента Трампа в односторонньому порядку скасувати санкції проти Росії та дозволити їй експортувати дизельне паливо є "несправедливим і нечесним".