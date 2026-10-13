С марта 2022 года ЕС заплатил России за энергоносители 209 млрд долларов

С марта 2022 по июль 2026 года страны Европейского Союза заплатили России за ископаемое топливо около 197 млрд евро, или примерно 209 млрд долларов.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе стало известно от источника в ЕС, который ссылается на официальные статистические данные Евросоюза.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину ЕС потратил на российские ископаемые энергоносители примерно 209 млрд долларов, что опровергает заявление президента США Дональда Трампа о 250 млрд долларов, потраченных за этот период.

В то же время, по оценкам европейских институтов, без запуска плана REPowerEU эта сумма могла бы составить около 475 млрд евро.

"Таким образом, сокращение зависимости от российского ископаемого топлива позволило ЕС избежать дополнительных расходов примерно на 278 млрд евро", – подсчитал собеседник "ЕвроПравды".

Он напомнил, что уже в 2023 году на поставки из России приходилось лишь около 6% общих расходов Евросоюза на ископаемое топливо.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети, что Европейский Союз заплатил России 250 млрд долларов за энергоносители.

Напомним, президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

Договоренность Трампа и Путина вызвала возмущение в Украине и в европейских столицах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение президента Трампа в одностороннем порядке отменить санкции против России и разрешить ей экспортировать дизельное топливо является "несправедливым и нечестным".