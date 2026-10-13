СМИ: фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС усилить борьбу с нелегальной миграцией

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к европейским лидерам с призывом принять ряд мер по противодействию нелегальной миграции в преддверии саммита, который проходит на этой неделе в Брюсселе.

Об этом она написала в письме, с которым ознакомилось Politico, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в письме среди мер, к которым призвала фон дер Ляйен, указаны, в частности:

создание механизма реагирования на чрезвычайные ситуации, когда миграция используется в качестве оружия;

расширение полномочий пограничного агентства ЕС Frontex;

ускорение темпов депортации.

Председатель Еврокомиссии заявила, что ЕС должен предотвращать такие угрозы.

"Мы должны предотвращать такие угрозы и четко дать понять, что никогда не пойдем на компромиссы в вопросе защиты наших внешних границ: ни одному государству или негосударственному субъекту не будет позволено использовать наши правила или ценности для дестабилизации Евросоюза", – подчеркнула она в письме.

Как отмечается, это письмо станет основой для обсуждения вопросов миграции, запланированного на второй день саммита лидеров ЕС на этой неделе.

Стоит отметить, что Европейская комиссия представила пятипунктный план по предотвращению, прогнозированию и реагированию на внезапные массовые случаи нелегального въезда в ЕС. Это связано с событиями в испанской Сеуте, когда в анклав ворвались более 70 тысяч мигрантов.

Подробнее о миграционном кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.