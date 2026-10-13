Румунія привітала ухвалення Україною поправок до закону про освіту нацменшин

Президент Румунії Нікушор Дан привітав ухвалення в Україні змін до закону про освіту для національних меншин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це румунський президент написав у себе в Х.

Дан зазначив, що ухвалені законодавчі положення "зміцнюють правові засади для освіти мовами меншин, визнаних офіційними мовами Європейського Союзу, поряд з українською мовою".

"Ми вважаємо, що таким чином Україна зміцнює свою позицію як кандидат на вступ до Європейського Союзу – процес, який Румунія рішуче підтримує. Нові законодавчі положення чітко визначають, що рідна мова може використовуватися за будь-яких обставин, а не лише під час уроків", – наголосив президент Румунії.

За його словами, румунська сторона й надалі працюватиме зі своєю громадою і українською владою, щоб "реалізація законодавства надала румунським дітям можливість навчатися рідною мовою, зокрема у старшій школі".

"Ми продовжуватимемо чесний діалог з Україною, переконані, що результати нашої співпраці ставатимуть дедалі кращими на благо обох країн. Румунія активно відстоює свої інтереси, серед яких права румунів у всьому світі відіграють провідну роль", – резюмував Дан.

Раніше в уряді Угорщини теж привітали ухвалені зміни.

Нагадаємо, Верховна Рада у понеділок, 12 жовтня, схвалила в обох читаннях та в цілому зміни до закону про освіту, необхідні для того, щоб Угорщина погодила відкриття кластерів 2 та 3 на переговорах про вступ України до ЄС.

Більше про це читайте у статті "Європейської правди": Угорщина знімає вето. Розповідаємо про домовленість, що відновлює рух України до ЄС.