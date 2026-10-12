Рада схвалила зміни до закону про освіту, що знімають вето Угорщини на рух України до ЄС

Верховна Рада у понеділок схвалила в обох читаннях та в цілому зміни до закону про освіту, необхідні для того, щоб Угорщина погодила відкриття кластерів 2 та 3 на переговорах про вступ України до ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За законопроєкт №16119 проголосували за основу 273 депутати, в цілому – 266, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Він додав, що законопроєкт одразу доручили невідкладно підписати голові ВРУ та направити на підпис президенту.

Раніше у понеділок міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що очікує схвалення у Верховній Раді 12 жовтня змін до закону про освіту щодо прав національних меншин.

Як повідомляла "ЄП", Комітет постійних представників держав ЄС (Coreper) у понеділок, 12 жовтня, готовий погодити переговорні позиції Євросоюзу щодо відкриття другого і третього кластерів у переговорах з Україною після ухвалення Верховною Радою змін щодо освітніх прав нацменшин.

1 жовтня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про освіту мовами національних меншин, схвалення якого має допомогти зняти вето Угорщини на розблокування двох кластерів у переговорах.

Більше про це читайте у статті "Європейської правди": Угорщина знімає вето. Розповідаємо про домовленість, що відновлює рух України до ЄС.