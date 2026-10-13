Румыния приветствовала принятие Украиной поправок к закону об образовании нацменьшинств

Президент Румынии Никушор Дан приветствовал принятие в Украине изменений в закон об образовании для национальных меньшинств.

Как сообщает "Европейская правда", об этом румынский президент написал в своем аккаунте в Х.

Дан отметил, что принятые законодательные положения "укрепляют правовые основы для образования на языках меньшинств, признанных официальными языками Европейского Союза, наряду с украинским языком".

"Мы считаем, что таким образом Украина укрепляет свою позицию как кандидат на вступление в Европейский Союз – процесс, который Румыния решительно поддерживает. Новые законодательные положения четко определяют, что родной язык может использоваться при любых обстоятельствах, а не только во время уроков", – подчеркнул президент Румынии.

По его словам, румынская сторона и в дальнейшем будет работать со своей общиной и украинскими властями, чтобы "реализация законодательства предоставила румынским детям возможность учиться на родном языке, в частности в старшей школе".

"Мы будем продолжать честный диалог с Украиной и убеждены, что результаты нашего сотрудничества будут становиться всё лучше на благо обеих стран. Румыния активно отстаивает свои интересы, среди которых права румын во всём мире играют ведущую роль", – резюмировал Дан.

Ранее в правительстве Венгрии также приветствовали принятые изменения.

Напомним, Верховная Рада в понедельник, 12 октября, одобрила в обоих чтениях и в целом поправки к закону об образовании, необходимые для того, чтобы Венгрия согласилась на открытие кластеров 2 и 3 на переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": Венгрия снимает вето. Рассказываем о договоренности, которая возобновляет движение Украины в ЕС.