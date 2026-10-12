Угорщина задоволена ухваленням Радою змін до закону про освіту

Угорщина привітала ухвалення українською Верховною Радою змін до закону про освіту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у себе в Х написала глава МЗС Угорщини Аніта Орбан.

Її коментар з’явився за підсумками зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою у Люксембурзі.

"Ми вітаємо сьогоднішній важливий крок українського парламенту щодо прав меншин на освіту. Це позитивний результат багатомісячної спільної роботи та конструктивного діалогу", – зазначила Орбан.

Вона подякувала українським партнерам і закликала зберігати "цю динаміку".

Як відомо, Верховна Рада у понеділок схвалила в обох читаннях та в цілому зміни до закону про освіту, необхідні для того, щоб Угорщина погодила відкриття кластерів 2 та 3 на переговорах про вступ України до ЄС.

Тим часом Комітет постійних представників держав ЄС (Coreper) у понеділок, 12 жовтня, готовий погодити переговорні позиції Євросоюзу щодо відкриття другого і третього кластерів у переговорах з Україною після ухвалення Верховною Радою змін щодо освітніх прав нацменшин.

Більше про це читайте у статті "Європейської правди": Угорщина знімає вето. Розповідаємо про домовленість, що відновлює рух України до ЄС.